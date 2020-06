Al policlinico di Siena nasce la Medical Surgical Emergency Unit, unitÃ  speciale multidisciplinare dedicata alle emergenze - VIDEO

Nasce alle Scotte la Medical Surgical Emergency Unit, un’unità speciale multidisciplinare dedicata alla gestione delle situazioni di emergenza, sia medica che chirurgica. Il nuovo reparto è stato allestito al piano 2S del padiglione COVID e sarà dedicato a tutti i casi, in forte aumento, relativi a traumi, incidenti ma anche emergenze, in modo da aumentare anche la capacità di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini che necessitano di terapia intensiva e subintensiva. È articolato in 15 posti letto così suddivisi: 3 intensivi, 4 posti-intensivi, 4 definiti ad alta dipendenza e 4 posti di degenza ordinaria.«La gestione dell’emergenza COVID-19 e tutte le azioni messe in piedi, compresa la nuova organizzazione – spiega il direttore sanitario, Roberto Gusinu – ci consentono di fare tesoro di quanto abbiamo imparato e di istituire in maniera permanente un’unità e un reparto dedicati in maniera continuativa alle emergenze, compresi eventuali ulteriori casi di coronavirus e altre situazioni con alto rischio. Abbiamo avuto in cura circa 80 pazienti affetti da coronavirus, con un grande lavoro organizzativo e impegno assistenziale da parte di tutti. Al momento abbiamo un solo paziente ricoverato ma non possiamo abbassare la guardia. Abbiamo cambiato il nostro modo di lavorare e di approccio alla malattia e alla gestione del rischio, più immediato e pragmatico rispetto al passato. Nell’immediato – prosegue Gusinu –, vogliamo far fronte ad eventuali situazioni di emergenza che possono nascere in seguito alla riapertura degli spostamenti della popolazione italiana nel territorio nazionale ed internazionale, tenuto conto dell'incremento della mobilità nel periodo primaverile-estivo. Il nuovo reparto - conclude il direttore sanitario - è dotato di strumenti di ultima generazione, tra cui nuovi respiratori ed è strutturato per trasformarsi, in caso di necessità, in bolla COVID, a tutela della salute di tutti. È inoltre direttamente collegato con la sala operatoria, proprio per avere piena operatività e massima sicurezza in ogni momento».Questa nuova unità è formata da un team multidisciplinare composto da specialisti in Medicina Interna con esperienza in Medicina di Urgenza, specialisti in Medicina D'Urgenza, Chirurgia Generale, Ortopedia e Traumatologia, Cardiologia, Anestesia e Rianimazione.