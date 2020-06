Ausl Toscana sud est: ''Più bisogni, più CUP: si allungano gli orari, si apre la domenica, si va in farmacia''

Le novità per le prenotazioni di visite ed esami

L’Asl Toscana Sud Est, per dare la migliore e più rapida risposta possibile, ha riorganizzato in pochi giorni sia spazi che servizi, operativi da domani a Nottola e Campostaggia. “Stiamo producendo il massimo sforzo possibile per garantire ai cittadini sia il “contatto” con l’azienda che la conseguente prestazione – dice il direttore generale della Asl Toscana Sud Est, Antonio D’Urso, che aggiunge - stiamo impegnando più personale, abbiamo “allungato” fascia orarie e settimanali”.La nuova organizzazione dell'ospedale di Nottola che prenderà il via domani, relativamente all'offerta dei prelievi e all'apertura degli sportelli ticket, prevede prelievi tutti i giorni dal lunedì al sabato su prenotazione in orario 7-11. Oltre alla modalità di accesso su prenotazione, è prevista una fascia oraria di Accesso Diretto in orario 11-13. Anche la consegna dei campioni da domani sarà in Accesso Diretto tutti i giorni dal lunedì al sabato in orario 8-11. Gli sportelli per le prenotazioni dell'ospedale di Nottola saranno aperti dal lunedì alla domenica dalle ore 7 alle ore 19 e garantiranno le prestazioni di: accettazione prelievi, prenotazioni, riscossioni del ticket, attivazione carta sanitaria. Sul territorio da domani sarà riaperto il servizio di prenotazione tutte le mattine negli sportelli dotati di check point, a Chiusi e a Sinalunga.Per i prelievi a Nottola da lunedì 15 giugno sarà esteso l'orario di prenotazione fino alle ore 12, pertanto l'orario completo sarà 7-12 dal lunedì al sabato compresi. Il percorso preferenziale sarà dalle ore ‪14 alle ore 15 dal lunedì al venerdì.Gli sportelli ticket di Nottola da lunedì 15 giugno saranno aperti dal lunedì alla domenica dalle ore 7 alle ore 19. Per tutto l'orario di apertura verranno garantiti i servizi: da lunedì a sabato dalle 7 alle 12 accettazione prelievi prenotati; dalle 11 alle 13 accettazione prelievi ad accesso diretto; da lunedì a venerdì anche dalle 14 alle 15 per accettazione percorso preferenziale; da lunedì a venerdì dalle 7 alle 10.45 e dalle 13.30 alle 17. Per le prenotazioni il sabato ‪dalle 7 alle 10.45‬. La riscossione ticket da lunedì a sabato dalle 8 alle 19. In questa prima fase l'Azienda valuterà gli accessi anche per una eventuale riprogrammazione degli orari di apertura. Al di fuori degli orari previsti, che partiranno domani, gli operatori sono a disposizione per le richiamate delle prenotazioni sospese.L’ospedale di Campostaggia da lunedì 15 giugno sarà potenziato e vedrà ila possibilità di fare prelievi dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 13.30, su prenotazione Cup e in libero accesso per il percorso oncologico. Orari più lunghi, si può telefonare perché gli addetti sono stati aumentati e per i prelievi del sangue riapre l'ambulatorio. Gli utenti saranno accolti dal personale del checkpoint ma solo per situazioni particolari potranno essere accompagnati all’interno. Per motivi di sicurezza, degli operatori e dei pazienti, anziché all’interno dell’ospedale i prelievi verranno effettuati nella palazzina della libera professione, adiacente all’ospedale, ben accessibile e servita da un ampio parcheggio.Sono 67 le farmacie che garantiscono il servizio CUP in provincia di Siena.