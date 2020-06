Aggiornamento alle ore 14 di domenica 14 giugno

che si riferiscono ai Comuni di residenza

I dati dell'AUSL Toscana sud est evidenziano in provincia di Siena l'assenza di nuovi casi di Coronavirus in più rispetto a ieri. Due nuovi casi nella provincia di Arezzo (due persone di 25 anni) e nessuno in quella di Grosseto.Questi i dati -- accertati alle ore 14 di oggi, domenica 14 giugno, relativi all’andamento dell’epidemia.persona guarita in provincia di Arezzo.