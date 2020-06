DIESSE automatizza il kit SARS-CoV-2 in formato mono-test

DIESSE Diagnostica Senese ha annunciato che, nel quadro del proprio impegno alla lotta alla pandemia Covid-19, da oggi, lunedì 15 giugno, inizia a fornire nel mercato i test sierologici brevettati e marchiati CE IVD Chorus SARS-CoV-2 IgG e IgM; la classe IgA verrà invece lanciata entro la fine del mese di giugno.Accanto ai test sierologici Enzywell, già rilasciati lo scorso aprile, sono oggi disponibili anche i kit in formato mono-test permettendo un'automazione più spinta sugli analizzatori automatici immunometrici della famiglia Chorus.“Potremo rendere disponibili i nostri kit SARS-CoV-2 su virus nativo inattivato in formato mono-test ad alta automazione, sugli oltre 3.000 strumenti Chorus presenti nei laboratori di tutto il mondo - afferma il CEO Massimiliano Boggetti -, ora che la curva epidemica sta diminuendo e che il bisogno di produttività giornaliera è in riduzione. I kit diagnostici Chorus correlano al 100% con i test Enzywell già lanciati dall'azienda, aumentando così la gamma dei kit DIESSE disponibili contro questa terribile pandemia.”DIESSE, per garantire un riconoscimento più accurato degli anticorpi del paziente, ha sviluppato anche questi test sierologici con l’antigene nativo, questo per avere un’alta sensibilità e specificità nella diagnosi e far sì che le proteine del virus (coltivato nei laboratori BSL3 ad alto contenimento biologico) mantengano la loro conformazione naturale.I kit sono stati sviluppati per riconoscere le tre tipologie di anticorpi IgA, IgG e IgM; sono soprattutto le IgA a fare la differenza su questo tipo di test, perché come da letteratura scientifica, i virus respiratori, di cui questo coronavirus fa parte, innescano una reazione immunitaria prima a livello delle mucose respiratorie e poi a livello sistemico. Proprio a livello delle mucose il sistema immunitario produce inizialmente le IgA e la loro diagnosi permette di rintracciare i molti asintomatici o coloro che sono nella fase iniziale dell’infezione.I test sierologici EnzyWell SARS-CoV-2 e Chorus SARS-CoV-2 sono dunque strumenti essenziali per seguire l’evoluzione dei malati COVID e aiutare i clinici a comprendere meglio come il nostro organismo reagisce all’infezione. Il Chorus è uno strumento diagnostico per immunometria basato su dispositivi diagnostici pronti all’uso e a singola determinazione, che si adatta alle esigenze di ogni laboratorio di analisi cliniche, dal più grande al più piccolo.