La Contrada della Chiocciola dona 2mila mascherine FFP2 all’Ordine dei Medici di Siena

La Contrada della Chiocciola ha donato duemila mascherine FFP2 ai medici di Siena. Un abbraccio, come solo le contrade sanno fare, per dimostrare stima e affetto.“E’ stato un dono inaspettato e ancora più bello perché ha il sapore della spontaneità della vita di contrada – ha detto Roberto Monaco presidente dell’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Siena – l’onorando priore Maurizio Tuliani mi ha consegnato personalmente a nome della contrada e dei contradaioli, la fornitura di mascherine che sono utilissime per i nostri medici sempre in prima linea per seguire i pazienti in tutte le loro esigenze. Le contrade sono state importantissime nei mesi di chiusura per la pandemia perché hanno prestato il loro aiuto a tutta la comunità e anche a noi medici. Queste mascherine serviranno per rifornire i medici che più ne hanno bisogno per garantire la sicurezza dove ne abbiamo più bisogno”.La voglia di fare qualcosa per i medici è nata spontaneamente nella contrada di San Marco. “Abbiamo pensato di dare il nostro piccolo contributo a chi sta in prima linea – ha detto il priore della contrada della Chiocciola Maurizio Tuliani – parlando con diversi medici chiocciolini abbiamo capito che le mascherine sarebbero state di grande utilità, perché ne hanno bisogno di continuo per proteggersi e proteggere i pazienti. Così la contrada ha destinato una cifra alla quale si sono aggiunte tante donazioni spontanee dei nostri contradaioli”.