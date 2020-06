Siena, AchilleS Vaccines riceve finanziamenti per la lotta contro malaria e COVID-19

L’Italia è il primo paese a beneficiare di EU Malaria Fund

EU Malaria Fund (EUMF) ha presentato oggi a Siena, nella sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, il suo primo investimento in AchilleS Vaccines. Un finanziamento per lo sviluppo di un nuovo vaccino contro la malaria, attraverso l’utilizzo di una piattaforma tecnologica combinata, in grado di trasformare i batteri - portatori di molecole potenzialmente nocive per la salute umana - in un efficiente sistema di distribuzione di molecole bio-antigene, in grado di produrre vaccini a basso costo, sicuri ed autoimmunizzanti.L’investimento di EUMF sarà impiegato anche per un altro progetto di AchilleS, in collaborazione con Fondazione Toscana Life Sciences e basato sullo sviluppo di un nuovo anticorpo umano monoclonale per la lotta contro il COVID-19.AchilleS, azienda biotecnologica con sede a Siena specializzata nella ricerca sulla malaria, sulla resistenza antimicrobica e, recentemente, anche su COVID-19, segue un approccio innovativo per lo sviluppo del vaccino anti-malaria offrendo, allo stesso tempo, interventi preventivi e terapeutici basati sul metodo “reverse vaccinology”.“AchilleS Vaccines è fiera di poter contribuire alla ricerca di vaccini per sconfiggere la malaria, malattia passata in secondo piano a causa della recente pandemia, ma che continua a mietere molte più vittime del Covid-19, specialmente tra i bambini- dichiara Riccardo Baccheschi, Presidente e CEO di AchilleS -. Grazie all’intuizione e alla guida del dott. Rino Rappuoli, abbiamo potuto sperimentare immediatamente gli anticorpi monoclonali. quali profilassi terapeutica, rendendo la sfida alla pandemia maggiormente gestibile”, conclude Baccheschi.Holm Keller, Presidente di kENUP Foundation e Co-Managing Director di EUMF afferma: “Eu Malaria Fund alimenta una grande speranza: l‘investimento realizzato nel cuore dei laboratori vaccinali italiani, ovvero a Siena, contribuirà significativamente ad accelerare l’eliminazione della malaria. Apprendo, inoltre, con soddisfazione che, in tempi così difficili, aziende italiane innovative come AchilleS stanno svolgendo un ruolo fondamentale nello sviluppo di soluzioni contro il COVID-19“.La Commissione Europea e la Banca Europea di Investimenti (BEI) investiranno 111 milioni di euro nel fondo. “I vaccini sono fondamentali per la prevenzione delle malattie - dichiara Ambroise Fayolle, Vice Presidente EIB con delega all’innovazione -. Tuttavia, questo tipo di vaccini spesso genera profitti più bassi rispetto ai farmaci e ad altri servizi sanitari, pertanto sono meno attrattivi per gli investitori privati. Per questi motivi, iniziative quali EU Malaria Fund risultano essere di fondamentale importanza. Con soddisfazione stiamo vedendo materializzarsi rapidamente il primo investimento del fondo. Ci auguriamo, dunque, che, grazie ad esso, AchilleS otterrà risultati notevoli in questo importante campo di ricerca”.“Siamo particolarmente soddisfatti di essere la prima fondazione italiana a partecipare al Malaria Fund, con un milione di euro - dichiara Carlo Rossi, Presidente della Fondazione MPS -. Un investimento importante, con una visione di lungo termine, che ci consente di perseguire due obiettivi in questo delicato momento: continuare a sostenere la ricerca scientifica, in particolare su quelle malattie con elevato impatto in termini di salute pubblica, ed attrarre nuove risorse sul nostro territorio con benefici durevoli a favore della comunità”. – prosegue Rossi - Siamo molto soddisfatti, inoltre, della decisione di destinare parte delle risorse al filone della ricerca su Covid-19, un’altra sfida sanitaria globale che richiede un enorme impegno collettivo”.Con un ulteriore accordo, Banca Europea di investimenti (BEI) e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sosterranno lo sviluppo di EU Malaria Fund. “Assieme agli esperti di OMS, siamo fiduciosi di accelerare lo sviluppo di strumenti innovativi. Il primo investimento di EU Malaria Fund in AchilleS consentirà di unire maggiormente i nostri sforzi nella lotta contro la malaria”, dichiara Pedro Alonso, Direttore del Programma Malaria dell’OMS.EU Malaria Fund è una partnership pubblico-privata tra Unione Europea, organizzazioni internazionali, aziende, enti non profit privati e fornisce un nuovo strumento di finanziamento finalizzato al de-risking del processo di sviluppo di nuovi farmaci per le malattie infettive, con particolare attenzione alla salute pubblica mondiale.Il fondo, promosso da KENUP Foundation e gestito da Investitionsbank (IBB) di Berlino, stima un investimento totale pari a 280 milioni di euro, e include investimenti di: Unione Europea, Banca Europea di Investimenti, Investitionsbank Berlin, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Bill & Melinda Gates Foundation, Jacques und Gloria Gossweiler Stiftung, e The Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND). Questo strumento finanzierà le aziende attraverso “venture loan”, cioè prestiti che si trasformeranno in contributi a fondo perduto nell’ipotesi di insuccesso dei progetti finanziati.Ulteriori informazioni sul sito web www.controlMalaria.eu