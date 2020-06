Due medici di famiglia cessano l'attività nel mese di giugno: come scegliere il nuovo medico, se non già previsto

Nel mese di giugno, alcuni medici di medicina generale delle province di Grosseto, Siena e Arezzo, convenzionati con la Asl Toscana sud est cessano la loro attività. Per alcuni di questi gli assistiti devono effettuare la scelta del nuovo medico, mentre per altri non è necessario perché vengono sostituiti temporaneamente da professionisti già incaricati.Di seguito i medici che cessano l'attività in provincia di Siena:Casole, Colle Val d'Elsa, Radicondoli: Giulio BoniniCasole, Colle Val d'Elsa, Radicondoli: Antonio Maria RotondoI pazienti che devono scegliere il nuovo medico possono farlo secondo le seguenti modalità:Scelta online, se si è in possesso di codice PIN della tessera sanitaria o codice Spid al link https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line (consulta la “Guida al servizio di scelta medico online”)tramite App SmartSST della Regione Toscana, scaricabile dal sito https://www.regione.toscana.it/-/smart-sst Via mail scrivendo a:allegando copia scannerizzata del documento di identità e della tessera sanitaria (anche foto), recapito telefonico per essere ricontattati, nome del medico scelto. Nell'oggetto dell'email indicare, cognome, nome e luogo di residenza.Per telefono:- Per Casole, Colle Val D’Elsa, Radicondoli al numero 0564/483777, dal lunedì al venerdì, 9-13:30, martedì e giovedì anche in orario 14-15.I medici disponibili e gli orari degli ambulatori sono consultabili all'indirizzo https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra/orari-ambulatori-medici-e-pediatri-di-famiglia.