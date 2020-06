Il Pattinaggio artistico della Mens Sana dona all'Aous fornitura di guanti sterili, dai Runners 1.200 euro

Grande dimostrazione di sensibilità e generosità da parte della Polisportiva Mens Sana grazie ad una doppia donazione nei confronti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, impegnata da mesi nella lotta al Coronavirus.La sezione di Pattinaggio artistico ha infatti effettuato una donazione di 1.000 euro, già destinata all’acquisto di un’importante fornitura di guanti sterili per il personale del policlinico Santa Maria alle Scotte: una bella idea solidale nata spontaneamente dalla volontà delle giovani atlete che fanno parte della squadra agonistica di questa sezione della Polisportiva. Di pari passo anche la sezione dei Runners ha organizzato una raccolta fondi che ha portato a raccogliere 1208.50 euro, devoluti ancora all’Aou Senese, attraverso la manifestazione “Run for Siena-Corri con il Cuore”. Ogni podista ha donato 1 euro ogni 5 chilometri percorsi in allenamento dal 4 maggio al 4 giugno.«Ci tengo a ringraziare gli sportivi della Polisportiva Mens Sana per la grande dimostrazione di generosità dimostrata nei confronti del nostro ospedale», ha detto il direttore amministrativo Maria Silvia Mancini, presente alle cerimonie di consegna delle donazioni, insieme al professor Federico Franchi e al coordinatore infermieristico Angelo Nuzzo. «La vicinanza dei cittadini e di questa storica realtà dello sport senese – ha aggiunto Mancini – è per noi motivo di forte orgoglio e ci dà forza per guardare al futuro con ottimismo».