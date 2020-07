Coronavirus: nessun nuovo caso in provincia di Siena

Aggiornamento alle ore 14 di venerdì 3 luglio

I dati dell'AUSL Toscana sud est non hanno evidenziato in provincia di Sienanuovo caso di Coronavirus in più rispetto a ieri.nuovo casi sono stati registrati in provincia di Arezzo (un 32enne e due bambini di 3 e 7 anni nel comune di Castelfranco Piandiscò, contatti di un caso già noto) ein provincia di Grosseto (un 17enne di Follonica). Nel territorio dell'Ausl Toscana Sud Est si registranoguarito in provincia di Arezzo ein provincia di Grosseto.Questi i dati - che si riferiscono ai Comuni di residenza - aggiornati alle ore 14 di oggi, venerdì 3 luglio, relativi all’andamento dell’epidemia.Sono in totalei casi in carico all'Ausl Toscana Sud Est, di cuipersone si trovano in isolamento domiciliare,sono ricoverate in ospedale,in RSA ericoverate extra Ausl. I guariti ad oggi sonoNelle ultime 24 ore stati effettuatitamponi.