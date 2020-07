Coronavirus: nessun nuovo caso in provincia di Siena

Aggiornamento alle ore 14 di domenica 5 luglio

I dati dell'AUSL Toscana sud est non hanno evidenziato in provincia di Sienanuovo caso di Coronavirus in più rispetto a ieri.nuovo caso è stato registrato in provincia di Grosseto (un residente nel comune di Gavorrano, contatto di caso già noto) ein provincia di Arezzo. Nel territorio dell'Ausl Toscana Sud Est non si registra nessun guarito.Questi i dati - che si riferiscono ai Comuni di residenza - aggiornati alle ore 14 di oggi, domenica 5 luglio, relativi all’andamento dell’epidemia.