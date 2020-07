Ristorante il Bandierino offre una cena ai professionisti dellâ€™Aou Senese impegnati nellâ€™area Covid

Grande generosità da parte del ristorante il Bandierino, in Piazza del Campo a Siena, che ha offerto una cena ai professionisti all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese impegnati nell’area Covid, sia medici, che infermieri che OSS.Si tratta del primo di una serie di appuntamenti che si rinnoveranno anche nei prossimi giorni per permettere a tutti i professionisti dell’area Covid di prendere parte ad una cena. Nell’occasione anche la libreria Palomar di via Rinaldini ha omaggiato i professionisti dell’Aou Senese con un libro dedicato a Palio e storia di Siena.