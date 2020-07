Siena, Rosso e Totaro (FdI): ''Sale operatorie Scotte chiuse: visita e interrogazione al Ministro della SanitÃ ''

"L'Associazione pazienti bariatrici toscana ci informa del grave disagio che stanno subendo. L'inattività delle sale operatorie delle Scotte ha portato ad una lista di oltre 370 pazienti in attesa. E' inaccettabile" , dicono Lorenzo Rosso, dirigente nazionale e presidente del Circolo di Siena Centro di Fratelli d'Italia ed il senatore toscano Achille Totaro, componente della Commissione Sanità di Palazzo Madama."Pare che, a differenza di Siena, in questo settore a Pisa ed a Firenze le attività di sala operatoria in chirurgia bariatrica siano ripartite. Cosa accade invece alle Scotte? Sono state presentate petizioni con centinaia di firme, fatte richieste alla Direzione Sanitaria Regionale Toscana, ma nulla è stato incredibilmente risposto.Una particolareggiata interrogazione al Ministro della Sanità verrà presentata al Senato in questa settimana, mentre nei prossimi giorni effettueremo una visita alle Scotte per capire se vi sono altre criticità da evidenziare. La gestione del presidente Rossi è stata evidentemente disastrosa", concludono LorenzoRosso ed Achille Totaro.