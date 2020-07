CNU di Siena dona 750 tute protettive per un valore di 10mila euro, ai medici e agli infermieri dellâ€™Aou Senese

Generosità da parte del CNU di Siena: il Comitato Nazionale Universitario ha fatto un dono al policlinico Santa Maria alle Scotte, fornendo 750 tute protettive all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, da mesi impegnata nella lotta al Covid-19. Valore della donazione: 10mila euro.«Il Cnu di Siena ha promosso una donazione di tutti gli iscritti, finalizzata all’acquisto delle tute ad alta protezione - ha detto il professor Walter Gioffrè, presidente del CNU di Siena –: si tratta di un aiuto importante e concreto, specie in un momento in cui c’è grande difficoltà nel reperire questi dispositivi di protezione individuale stante l’emergenza Covid. È un atto di grande valore etico, perché unico esempio, negli ospedali italiani, di medici che si sono autotassati per i loro colleghi e per il personale sanitario. A testimoniare l'alto valore etico, la presenza del presidente dell’Ordine dei Medici di Siena».La fornitura di tute protettive è stata consegnata alla presenza del direttore generale dell’Aou Senese, Valtere Giovannini, del delegato alla sanità dell’Università di Siena, professor Francesco Dotta, del presidente dell’Ordine dei Medici di Siena, Roberto Monaco, e dei responsabili dell’area Covid del policlinico Santa Maria alle Scotte, dottor Egidio Mastrocinque, professor Bruno Frediani e dottoressa Serafina Valente, oltre che del coordinatore infermieristico Angelo Nuzzo e la responsabile della Farmacia ospedaliera, dottoressa Maria Teresa Bianco. In rappresentanza del CNU di Siena, oltre al professor Gioffrè, erano presenti anche il professor Stefano Gonnelli e il professor Giuseppe Botta, rispettivamente vicepresidente e tesoriere del Comitatato Nazionale Universitario senese.