SOS Linfedema, a Siena si inaugura la sezione Toscana Sud Est

Giovedì 23 luglio alle ore 18 nella sala convegni di Palazzo Patrizi a Siena sarà tenuta a battesimo la sezione Toscana Sud Est di SOS Linfedema.Saranno presenti: Giuseppe Botta, direttore della UOSA Flebolinfologia dell'AOUS, Maria Giovinazzo responsabile della Sezione Toscana Sud Est, Angela Grassi Pandolfini referente di SOS Linfedema per la Regione Toscana e Fiorella Mariotti, presidente del circolo culturale Sena Civitas.Interverranno alla manifestazione rappresentanti della politica regionale: il consigliere Simone Bezzini in rappresentanza del PD e il candidato della Lega alle elezioni regionali Riccardo Galligani. Impossibilitato a partecipare il consigliere regionale della Lega, Jacopo Alberti, firmatario insieme a Bezzini di una mozione bipartisan sul linfedema, recentemente presentata al Consiglio della Regione Toscana.L'associazione SOS Linfedema, avendo diffusione nazionale con articolazione in sezioni regionali e provinciali, è riconosciuta ufficialmente dal Ministero della Salute ed è costituita da malati di linfedema, loro familiari e persone che condividono lo scopo di diffondere nei territori di competenza la conoscenza di questa malattia.Il linfedema, sia primario che secondario, è una patologia cronica, ingravescente e invalidante, causata da un anomalo ristagno di linfa nei tessuti corporei, più spesso evidente agli arti sia superiori che inferiori, in costante aumento in questi ultimi anni, per gli interventi chirurgici di asportazione dei linfonodi ascellari o inguinali e dei trattamenti radioterapici, cui vengono attualmente sottoposti i pazienti neoplastici.Grazie all'impulso del professor Giuseppe Botta, direttore della UOSA Flebolinfologia dell'AOUS, con la collaborazione di colleghi e pazienti del territorio aretino e grossetano e la fattiva partecipazione del circolo culturale Sena Civitas, nasce a Siena questa organizzazione interprovinciale Toscana Sud Est, la quale cercherà, con l'aiuto dei politici regionali, di portare all'attenzione del presidente e dell'assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana le problematiche dei pazienti affetti da linfedema in tutti i suoi aspetti, da quello sanitario assistenziale a quello riabilitativo, da quello psicologico e sociale a quello economico e finanziario.