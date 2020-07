Scompare il dottor Luca Marchetti, ilÂ cordoglio dellâ€™Aou Senese

Scompare il dottor Luca Marchetti, il cordoglio dell’Aou Senese

La direzione aziendale e tutti i professionisti del policlinico Santa Maria alle Scotte esprimono dolore e profondo cordoglio per la prematura scomparsa del dottor Luca Marchetti, responsabile dell’UOC Anestesia e Rianimazione Cardio-Toraco-Vascolare dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.



«Siamo profondamente addolorati e vicini alla famiglia Marchetti – afferma Valtere Giovannini, direttore generale dell’Aou Senese –. Abbiamo perso un ottimo professionista e un uomo di grande umanità, sempre pronto a supportare i colleghi e ad essere al fianco dei pazienti. Il dottor Marchetti è sempre stato un punto di riferimento per tutte le persone con problematiche cardiache importanti, che hanno effettuato interventi cardiochirurgici o di cardiologia interventistica, e per tutti i pazienti sottoposti a trapianto di cuore e di polmone. Il suo contributo alla crescita dei programmi di trapianto di cuore e polmone è stato fondamentale sin dall’inizio di queste attività uniche in Toscana e la sua competenza e professionalità, unite alla sua disponibilità e gentilezza, ci mancheranno molto».