Coronavirus: 249 nuovi casi, 12.368 (-88) attualmente positivi, 35.042 i deceduti (+14), 196.806 i guariti (+323)

Aggiornamento alle ore 18 di sabato 18 luglio

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, a oggi, sabato 18 luglio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di, con un incremento rispetto a ieri dinuovi casi.Il numero totale di attualmente positivi è di, con una decrescita diassistiti rispetto a ieri.Rispetto a ieri i deceduti sonoe portano il totale a. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a, con un incremento dipersone rispetto a ieri.Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 7.255 in Lombardia, 1.234 in Emilia-Romagna, 866 nel Lazio, 847 in Piemonte, 524 in Veneto,, 287 in Campania, 200 in Liguria, 162 in Sicilia, 155 nelle Marche, 117 in Abruzzo, 101 nella Provincia autonoma di Bolzano, 99 in Friuli Venezia Giulia, 75 in Calabria, 72 in Puglia, 19 nella Provincia autonoma di Trento, 14 in Umbria, 11 in Sardegna, 8 in Molise, 5 in Basilicata e 2 in Valle d’Aosta.