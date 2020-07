Animatori di formazione continua, i nuovi criteri per la gestione degli elenchi regionali

Sono interessati medici di famiglia, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali, convenzionati con il Servizio sanitario toscano

Via libera ai "Nuovi criteri di tenuta degli elenchi regionali degli animatori di formazione per l'attività di formazione continua dei medici convenzionati con il Servizio sanitario toscano". Il documento, approvato dalla Giunta nel corso dell’ultima seduta di lunedì pomeriggio su proposta dell’assessore al diritto alla salute, Stefania Saccardi, regolamenta le modalità di gestione degli elenchi regionali degli animatori di formazione per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali in termini di iscrizione, permanenza nell'elenco e cancellazione.L'animatore di formazione è una figura tecnico professionale impegnata nell'acquisizione, adeguamento e mantenimento della qualità delle prestazioni (professionali, gestionali e relazionali) dei medici convenzionati del Servizio sanitario toscano. Per raggiungere questo scopo, l'animatore di formazione deve esercitare l'attività professionale della categoria che rappresenta. Il documento revisiona i compiti degli animatori di formazione, dei loro coordinatori aziendali e regionali, e descrive, in dettaglio, modalità e strumenti per documentarne l'attività.