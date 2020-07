Siena, nasce la sezione dell'associazione ''Toscana Sud Est SOS Linfedema''

Giovedì 23 luglio si è tenuta a battesimo la sezione senese "Toscana Sud Est di SOS Linfedema", associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute.Responsabile della sezione - che comprende le province di Siena, Arezzo e Grosseto - è la dottoressa Maria Giovinazzo e da ieri ha iniziato la propria attività di sensibilizzazione delle istituzioni e della politica sui problemi e sulle necessità dei pazienti affetti da linfedema in tutti i suoi aspetti, da quello sanitario assistenziale a quello riabilitativo, da quello psicologico e sociale a quello economico e finanziario.Fra i relatori, il professor Giuseppe Botta direttore della UOSA Flebolinfologia dell'AOUS, nonchè promotore, a cui è andato un ringraziamento particolare, la dottoressa Maria Angela Grassi Pandolfini, referente di SOS Linfedema per la Regione Toscana, la dottoressa Fiorella Mariotti presidente del Circolo culturale Sena Civitas.Sono intervenuti, oltre a specialisti del settore, il consigliere regionale del PD Simone Bezzini , il candidato della Lega alle elezioni regionali Riccardo Galligani e il consigliere comunale di Sena Civitas Pietro Staderini.Il linfedema, sia primario che secondario, è una patologia cronica, ingravescente e invalidante, causata da un anomalo ristagno di linfa nei tessuti corporei - più spesso evidente agli arti sia superiori che inferiori - in costante aumento in questi ultimi anni, per gli interventi chirurgici di asportazione dei linfonodi ascellari o inguinali e dei trattamenti radioterapici, cui vengono attualmente sottoposti i pazienti neoplastici.Ricordiamo la mozione bipartisan presentata in Consiglio Regionale presentata da Simone Bezzini del PD e Jacopo Alberti della Lega. Per il prossimo mandato regionale è stato preso l'impegno da entrambi i candidati presenti (PD e Lega), di presentare alla nuova Giunta una nuova mozione che la impegni a promuovere campagne informative sul tema, a monitorare la diffusione della patologia in Toscana, a rafforzare e implementare le reti di assistenza, a rafforzare il coordinamento delle attività tra Aziende ospedaliere e le Aziende territoriali in modo da garantire una adeguata presa in carico del paziente.L'impegno per sollecitare la massima attenzione territoriale, è stato preso anche dal consigliere comunale Pietro Staderini del Circolo Sena Civitas.