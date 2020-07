Insediato il Cda dell'ASP CittÃ  di Siena

Il nuovo presidente Mario Valgimigli: "Per me è un onore mettere a disposizione la mia esperienza e competenza per la comunità"

Si è insediato questa mattina, venerdì 24 luglio, il nuovo Consiglio di amministrazione dell'Asp Città di Siena. All'ordine del giorno anche l'elezione del nuovo presidente. I neo consiglieri hanno eletto all'unanimità Mario Valgimigli, medico chirurgo specialista in medicina legale. Nella stessa riunione, il CdA ha approvato le modifiche all'articolo 12 dello Statuto dell'Asp Città di Siena. "Sono onorato per questa importante nomina – ha detto Valgimigli – e sono felice di mettere la mia esperienza e competenza a disposizione della comunità. Ringrazio l'amministrazione comunale ed i membri del CdA per la stima e la fiducia".In merito all'approvazione delle modifiche all'articolo 12 dello Statuto, il presidente Valgimigli ha spiegato: "E' stata ribadita l'autonomia del consiglio di amministrazione in sintonia con gli atti di indirizzo e nel rispetto della funzione di controllo esercitata dal Comune di Siena. Adesso ci aspetta un lavoro importante e impegnativo, siamo pronti a metterci al servizio dell'azienda e della città".