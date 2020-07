Ludopatia, attiva l'iniziativa di ADA in provincia di Siena

L'Associazione per i Diritti degli Anziani (ADA) della provincia di Siena, che da sempre si occupa del settore socio sanitario e della prevenzione di patologie, si interessa da alcuni anni anche di dipendenze in collaborazione con il SERD della Valdichiana Senese.Accanto al già attivo punto di Ascolto "Dillo a me" a cui si possono rivolgere telefonicamente le persone che soffrono per una dipendenza (in prima persona o perché stanno accanto ad una persona che manifesta i sintomi di una dipendenza), è nata recentemente l'iniziativa "sportelli di ascolto e di autoaiuto ludopatie". Questo progetto, finanziato con il contributo di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Toscana, è stato realizzato insieme ad ADA Prato ed all'Associazione ACUDIPA.Lo sportello è attivo tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Un operatore specializzato risponderà al numero 3299255740. Tutte le persone che vogliono informazioni o che hanno bisogno di aiuto possono anche inviare una mail a: ada.siena@gmail.com