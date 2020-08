Coronavirus: nessun nuovo caso in provincia di Siena, 1 guarito

Aggiornamento alle ore 14 di sabato 1 agosto

I dati dell'AUSL Toscana Sud Est hanno non hanno evidenziatonuovo caso di Coronavirus in più rispetto a ieri nella provincia di Siena. Nussun caso anche nelle province di Arezzo e Grosseto, mentre si registrapersona guarita a Siena.Attualmente sono in totalei casi in carico all'Ausl Toscana Sud Est, di cuipersone si trovano in isolamento domiciliare,ricoverate in ospedale,ricoverata extra Ausl etampone in attesa di conferma dal laboratorio.I guariti dall'inizio dell'epidemia ad oggi nel territorio della Sud Est sonoNelle ultime 24 ore stati effettuatitamponi.Questi i dati - che si riferiscono ai Comuni di residenza - aggiornati alle ore 14 di oggi, sabato 1 agosto, relativi all’andamento dell’epidemia.