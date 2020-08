Sanità, 57milioni per quella senese. Soddisfatto Bezzini (Pd): ''Presa la direzione giusta''

Investimenti per il policlinico Santa Maria alle Scotte e l'Asl Sud Est



Oltre 57milioni per la sanità senese. La quota fa parte dei 300milioni assegnati dalla Regione per interventi strutturali nella sanità toscana e definiti nell’ultima seduta di Giunta. E in questa assegnazione rientrano 45milioni per il policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena e 12 milioni per altre aziende dell’Ausl Toscana Sud Est da destinare alla riorganizzazione del presidio sanitario San Gimignano, il pronto soccorso di Campostaggia, il presidio ospedaliero di Abbadia San Salvatore e il distretto, CSM e SERT, di Chianciano dove sarà realizzato un nuovo edificio.



Molto soddisfatto il consigliere del Pd in Regione Simone Bezzini che in questi anni si è battuto per gli investimenti nella sanità senese. “Oggi – commenta Bezzini- possiamo dire di avere raggiunto un grande risultato. Più volte ho chiesto impegni che andassero in questa direzione e adesso la strada giusta è stata imboccata”.



Per quanto riguarda Le Scotte Bezzini ha sottolineato che “i 45 milioni destinati all’Aou fanno parte del Piano di investimenti di 250milioni per il quale si è impegnato anche il candidato Eugenio Giani”. Nel dettaglio gli interventi per la Aou senese riguardano gli adeguamenti alle normative antincendio, la realizzazione del nuovo Pronto Soccorso ostetrico e pediatrico, la realizzazione nuovo blocco operatorio (dotato di n. 10 Sale – adeguamento sale operatorie), l’impianto rilevazione fumi, l’adeguamento sicurezza e gli impianti meccanici elettrici e gas medicali.