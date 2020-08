Medici USCA, l'Ausl Toscana sud est risponde alla FIMMG Siena

"In merito alla nota di Fimmg Siena ( vedi articolo ), Ausl Toscana Sud Est chiarisce che il 31 luglio terminava lo stato di emergenza che aveva dato vita alle unità speciali di ambito Covid-19. L'azienda ha quindi dovuto attendere la proroga dello stato di emergenza per poter prorogare i contratti ai medici USCA, Unità Speciali di Continuità Assistenziale." Così l'inizio della replica dell'Ausl Toscana Sud Est all'intervento della FIMMG (Federazione Italiana Medici di Famiglia) Siena."Asl ha creduto e crede nel lavoro svolto dalle unità speciali a cui ha sempre riconosciuto l'importanza della presa in carico del paziente con cui i medici USCA hanno contatti quotidiani. La Sud Est, infatti, ha scelto di organizzare le USCA come importante supporto alla corretta gestione dei casi di Covid-19 anche nelle RSA. Uno degli elementi che rendono il lavoro delle USCA così importante è che i team seguono personalmente il follow up dei pazienti guariti, già precedentamente seguiti a domicilio. Un rapporto medico e umano fondamentale che rende il ruolo di queste strutture strategico per il lavoro di tutto il sistema sanitario e assistenziale."