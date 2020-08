Scotte, Scaramelli (Italia Viva): ''Impegni mantenuti. Inaugurazioni grazie agli investimenti e all'impegno della dirigenza in questa legislatura''

“Promesse e impegni mantenuti. Grazie alle capacità e alla qualità della dirigenza nominata in questa legislatura, unita al lavoro quotidiano dei professionisti, oggi vedono la luce tre importanti strutture il cui bisogno era emerso durante le visite istituzionali alle Scotte, in qualità di presidente della commissione Sanità del Consiglio regionale”. A dirlo Stefano Scaramelli (Italia Viva), presidente della Commissione sanità e politiche sociali del Consiglio regionale della Toscana, oggi al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena per l'inaugurazione del Day Hospital Sperimentazioni Cliniche Centro Immuno-Oncologia, del Polo Endoscopico e del Day Hospital di Ematologia.



“Investimenti - continua Scaramelli - per tre milioni di euro portati a termine. Altri 42 milioni di euro, già stanziati, verranno garantiti nelle prossime settimane per far partire lavori che devono partire. Complessivamente l'investimento è pari a 250 milioni di euro, la dimostrazione concreta di quanto Siena sia diventata centrale nelle politiche sanitarie regionali”.