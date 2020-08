Coronavirus: 4 nuovi casi in provincia di Siena

Aggiornamento alle ore 14 di giovedì 6 agosto

I dati dell'AUSL Toscana Sud Est hanno hanno evidenziatonuovi casi di Coronavirus in più rispetto a ieri nella provincia di Siena. 1 caso è stato registrato nel capoluogo: si tratta di una 19enne rientrata dalla Croazia, sintomatica; 3 casi sono stati invece registrati a Chiusi: una donna di 20 anni, una di 41 ed un minorenne rientrato dall'Ucraina, tutti sintomatici e in sorveglianza attiva presso la propria abitazione.nuovo caso si è registrato in provincia di Grosseto: un 19enne rientrato da Malta, sintomatico.caso anche in provincia di Arezzo: si tratta di un 38enne rientrato dalla Romania, anche lui sintomatico e in sorveglianza attiva presso l'abitazione.Questi i dati - che si riferiscono ai Comuni di residenza - aggiornati alle ore 14 di oggi, giovedì 6 agosto, relativi all’andamento dell’epidemia.