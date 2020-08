Coronavirus: 1 nuovo caso in provincia di Siena, 13 in totale nell'Ausl Sud Est

Aggiornamento alle ore 14 di domenica 9 agosto

I dati dell'AUSL Toscana Sud Est hanno hanno evidenziatonuovo caso di Coronavirus in più rispetto a ieri nella provincia di Siena: Si tratta di un 19enne, residente a Castelnuovo Berardenga, rientrato da Corfù (Grecia).nuovi casi sono stati invece registrati in provincia di Arezzo. Una donna di 49 anni di Bibbiena, ricoverata presso l'albergo sanitario di Siena; un 19enne di Arezzo, un 19enne di Laterina Pergine Valdarno; sei 19enni di Montevarchi, tutti rientrati da Corfù e una 50enne madre di uno dei giovani.i casi in provincia di Grosseto. Una 47enne del capoluogo e una 59enne di Magliano in Toscana, entrambe rientrate dalla Romania.Questi i dati - che si riferiscono ai Comuni di residenza - aggiornati alle ore 14 di oggi, domenica 9 agosto, relativi all’andamento dell’epidemia.