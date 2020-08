Coronavirus: 1 nuovo caso in provincia di Siena, 7 in totale nell'Ausl Sud Est

Aggiornamento alle ore 14 di martedì 11 agosto

I dati dell'AUSL Toscana Sud Est hanno hanno evidenziatonuovo caso di Coronavirus in più rispetto a ieri nella provincia di Siena: Si tratta di una 18enne, residente a Colle di Val d'Elsa, rientrata da Corfù (Grecia); paucisintomatica è in isolamento al proprio domicilio.nuovi casi sono stati invece registrati in provincia di Arezzo: si tratta di un uomo di 36 anni di Castiglion Fiorentino rientrato dalla Francia; un 29enne di Poppi rientrato dall'Albania; un 20enne di Cavriglia rientrato da Corfù; una 18enne di Monte San Savino rientrata da Corfù; una 38enne di Arezzo rientrata dalla Romania; un 60enne di Cortona. Tutti i casi sono paucisintomatici o asintomatici in isolamento domiciliare.Nessun caso è stato registrato in provincia di Grosseto.La Ausl Toscana Sud Est in forma che il Dipartimento di prevenzione, in considerazione dei casi emersi, ha incrementato l'attività di tracciamento dei contatti stretti. Questa attività ha evidenziato, ad oggi, 17 contatti positivi in provincia di Arezzo e 5 in provincia di Siena, i quali sono stati posti in isolamento (nei casi in cui già non lo fossero). Tutti sono soggetti asintomatici, sottoposti a tampone, di cui si è in attesa dei risultati.Questi i dati - che si riferiscono ai Comuni di residenza - aggiornati alle ore 14 di oggi, martedì 11 agosto, relativi all’andamento dell’epidemia.