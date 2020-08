Coronavirus: 4 nuovi casi in provincia di Siena, 14 in totale nell'Ausl Sud Est

Aggiornamento alle ore 14 di mercoledì 12 agosto

I dati dell'AUSL Toscana Sud Est hanno hanno evidenziatonuovi casi di Coronavirus in più rispetto a ieri nella provincia di Siena.i casi evidenziati in provincia di Arezzo ein provincia di Grosseto, per un totale di 14 casi in più nel territorio della Sud Est.- 1 donna di 19 anni - Siena. In isolamento domiciliare, attualmente asintomatica. Rientrata da Corfù (Grecia).- 1 donna di 19 anni - Siena. In isolamento domiciliare, attualmente asintomatica. Rientrata da Corfù (nave Ancona).- 1 uomo di 19 anni - Monteroni d'Arbia. Già in isolamento domiciliare perché contatto di caso, paucisintomatico, contatto di caso.- 1 donna di 19 anni - Colle di Val d'Elsa. Asintomatica, in isolamento domiciliare. Rientrata da Corfù.- 1 donna di 17 anni - Sansepolcro. Asintomatica. Rientrata dalla Romania in isolamento domiciliare.- 1 uomo di 53 anni - Cortona, contatto di caso. In isolamento domiciliare, asintomatico, originario di Pesaro.- 1 donna di 30 anni - Cortona, contatto di caso, originaria di Milano. Paucisintomatica, in isolamento domiciliare.- 1 donna di 32 anni - Bucine, rientrata dall'India. Già in isolamento, asintomatica.- 1 uomo di 40 anni - Bucine, rientrato dall'India. Già in isolamento, asintomatico.- 1 uomo di 40 anni - Terranuova Bracciolini. Rientrato dalla Romania, già in isolamento, asintomatico.- 1 donna di 18 anni - Laterina Pergine Valdarno. Rientrata da Corfù, già in isolamento, asintomatica.- 1 donna di 19 anni - Laterina Pergine Valdarno. Rientrata da Corfù, già in isolamento, asintomatica.- 1 uomo di 19 anni - Laterina Pergine Valdarno. Rientrato da Corfù, già in isolamento, asintomatico.- 1 donna di 54 anni - Grosseto. Arrivata dalla Russia, sintomatica, ricoverata presso MI-COVID di Grosseto.Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni nel territorio dell'Ausl Toscana Sud Est ha incrementato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziatocontatti in provincia di Siena,in provincia di Arezzo ein provincia di Grosseto, i quali stati immediatamente posti in isolamento. Sono soggetti asintomatici, tutti sono stati sottoposti a tampone di cui si attendono i risultati.I tamponi validati dalle ore 14 dell'11/08 alle ore 14 del 12/08 per la Asl Toscana sud est sono in totale 1.000.Questi i dati - che si riferiscono ai Comuni di residenza - aggiornati alle ore 14 di oggi, mercoledì 12 agosto, relativi all’andamento dell’epidemia.