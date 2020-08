Coronavirus: 5 nuovi casi in provincia di Siena, 6 in totale nell'Ausl Sud Est

Aggiornamento alle ore 14 di venerdì 14 agosto

I dati dell'AUSL Toscana Sud Est hanno hanno evidenziatonuovi casi di Coronavirus in più rispetto a ieri nella provincia di Siena.nuovo caso evidenziato in provincia di Arezzo ein provincia di Grosseto, per un totale dicasi in più nel territorio della Sud Est.- 1 uomo di 20 anni - Comune di sorveglianza Castellina in Chianti. Rientrato dal Kosovo. In isolamento domiciliare, asintomatico.- 1 donna di 26 anni - Comune di sorveglianza Castellina in Chianti. Rientrata dal Kosovo. In isolamento domiciliare, asintomatica.- 1 donna di 19 anni - Comune di sorveglianza Colle val d'Elsa. Rientrata da Corfù (Grecia). In isolamento domiciliare, asintomatica.- 1 donna di 55 anni - Comune di sorveglianza Siena. Rientrata dalla Sardegna. In isolamento domiciliare, paucisintomatica.- 1 donna di 19 anni - Comune di sorveglianza Montalcino. Rientrata da Corfù (Grecia). In isolamento domiciliare, asintomatica.- 1 uomo di 19 anni - Comune di sorveglianza Arezzo. In isolamento domiciliare, asintomatico.Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Siena e Arezzo ha incrementato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziatocontatti per i casi di Siena,contatti per il caso di Arezzo. Tutti i contatti sono stati immediatamente già posti in isolamento. Tutti i soggetti sono stati sottoposti a tampone di cui siamo in attesa dei risultati.I tamponi validati dalle ore 14 dell'11/08 alle ore 14 del 12/08 per la Asl Toscana sud est sono in totaleQuesti i dati - che si riferiscono ai Comuni di residenza - aggiornati alle ore 14 di oggi, venerdì 14 agosto, relativi all’andamento dell’epidemia.