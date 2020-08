Scuole, Ausl Toscana Sud Est: dal 20 agosto test sierologici

Screening sierologico a tutto il personale docente e non docente delle scuole primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private. L'iniziativa risponde agli obiettivi di attuazione e coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19.Il programma per lo screening preventivo del personale scolastico docente e non docente inprevisione dell’apertura del prossimo anno scolastico, è realizzato su più sedi di AUsl Toscana Sud Est.I test verranno eseguiti presso gli ambulatori dei Medici di medicina generale che hanno dato la disponibilità per l’esecuzione dell’esame, secondo indicazioni uniche regionali in corso di definizione.Nel frattempo, per l’effettuazione dello screening il personale scolastico si potrà rivolgere presso le strutture ambulatoriali dell’Azienda USL Toscana sud est, prenotando anticipatamente ed autonomamente il test sierologico attraverso il sito: https://rientroascuola.sanita.toscana.it A partire dal 20 agosto sarà possibile collegarsi al sito e scegliere la sede, la data e l’ora per l’effettuazione del prelievo.Siena Poliambulatorio con orario 14.00-16.30; dal lunedì al venerdìMontalcino Poliambulatorio lunedì con orario 7.30-8.45 e 14.00-16.00 e venerdì con orario 14.00-16.00Arezzo Distretto Socio Sanitario, dal lunedì al venrdì orario 14.00 - 18.00Subbiano Distretto socio sanitario, il lunedì con orario14.00- 17.00Monte S. Savino Distretto socio sanitario, il lunedì orario 14.00 – 17.00Bibbiena Distretto socio sanitario Lunedì e Giovedi orario 14.00 – 17.00Sansepolcro, distretto sociosanitario lunedì e giovedì orario 14.00 - 16.30Castel del Piano dalle 14,30 alle 16,30 nei giorni di lunedì e martedìFollonica, Distretto, lunedì, martedì e mercoledì dalle 14,30 alle 16,30Grosseto Distretto di Barbanella, e Poliambulatorio di Via Don Minzoni, dalle 14,30 alle 17,30 dal lunedì al venerdiSan Giovanni Valdarno, Distretto socio sanitario, dalle 14:00-17:00 ; nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.Poggibonsi: Casa della Salute, dalle 14.00 alle 17.00 , dal lunedì al venerdìColle Val d’Elsa: Distretto di Campolungo dalle 14.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdìOrbetello PO S.Giovanni di Dio c/o laboratorio analisi località la madonella nei giorni di Lunedì e Venerdì -con orario h 14-h 16Manciano distretto socio sanitario, il Mercoledì con orario 14-16Ospedale di Pitigliano c/o laboratorio analisi il Giovedì con orario 14-16;Chiusi, distretto socio sanitario dalle ore 11 alle ore 13 nei giorni di giorni giovedì e venerdìOspedale di Nottola dalle ore 11 alle ore 13 nei giorni di giovedì e venerdì.Abbadia San Salvatore presso Casa della salute nei giorni di luned’e giovedì con orario 8.00-10.00Camucia: Casa della Salute con orario dalle 15.30 alle 17.30 nei giorni di lunedì e venerdì.Lo screening preventivo verrà effettuato dal 24 agosto al 5 settembre e comunque primadell’avvio dell’attività scolastica del personale docente e non docente.Il personale scolastico riceverà e potrà consultare l’esito del test nel proprio Fascicolo Sanitario Elettronico ( http://fascicolosanitario.regione.toscana.it/ ). Si può accedere al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico con la tessera sanitaria o con le credenziali SPID.Nel caso in cui l’esito del test sierologico risultasse “positivo”, il soggetto dovrà contattareimmediatamente il numero verde regionale 800556060 per fissare l’esecuzione del tampone naso-faringeo per l’accertamento dell’eventuale sussistenza dell’infezione al virus SARS-CoV-2.Si ricorda che in attesa dell’esito del tampone naso-orofaringeo il soggetto dovrà restare inisolamento domiciliare.