Coronavirus: 2 nuovi casi in provincia di Siena

Aggiornamento alle ore 14 di domenica 16 agosto

I dati dell'AUSL Toscana Sud Est hanno hanno evidenziatonuovi casi di Coronavirus in più rispetto a ieri nella provincia di Siena.- 1 uomo di 26 anni - Comune di Sorveglianza San Gimignano. Rientrato da Corfù (Grecia), asintomatico, in isolamento.- 1 uomo di 24 anni - Comune di Sorveglianza Montepulciano. Rientrato da Corfù. Già in isolamento domiciliare, paucisintomatico.Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni ha incrementato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato 3 contatti in provincia di Siena che sono stati immediatamente posti in isolamento. Tutti i soggetti sono stati sottoposti a tampone di cui l'Ausl è in attesa dei risultati.I tamponi validati dalle ore 14 di sabato 15 alle ore 14 di domenica 16 agosto per la Asl Toscana sud est sono in totaleQuesti i dati - che si riferiscono ai Comuni di residenza - aggiornati alle ore 14 di oggi, domenica 16 agosto, relativi all’andamento dell’epidemia. Ricordiamo che gli aggiornamenti vengono pubblicati solo in presenza di nuovi casi relativi a persone residenti in provincia di Siena.