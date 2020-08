Coronavirus: 10 nuovi casi in provincia di Siena

Aggiornamento alle ore 14 di giovedì 20 agosto

I dati dell'AUSL Toscana Sud Est hanno hanno evidenziatonuovi casi di Coronavirus in più rispetto a ieri nella provincia di Siena.uomo di 29 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientro da Malta, asintomaticouomo di 48 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dalla Lombardia, asintomaticodonna di 39 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientrata dalla Lombardia, asintomaticauomo di 43 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dalla Lombardia asintomaticobambino di 2 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dalla Lombardia asintomaticodonna di 41 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientrata dalla Lombardia asintomaticadonna di 44 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientrata dalla Lombardia asintomaticauomo di 43 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dalla Lombardia asintomaticodonna di 22 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomaticadonna di 24 anni, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomaticaIl Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni ha incrementato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività non ha evidenziato nessun contatto per i casi rilevati in provincia di Siena.Questi i dati aggiornati alle ore 14 di oggi, giovedì 20 agosto, relativi all’andamento dell’epidemia.I tamponi validati dalle 14 di ieri alle 14 di oggi per la Asl Toscana sud est sono in totaleRicordiamo che gli aggiornamenti giornalieri relativi alla provincia di Siena saranno pubblicati solo in presenza di nuovi casi.