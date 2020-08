Coronavirus: 2 nuovi casi in provincia di Siena

Aggiornamento alle ore 14 di domenica 23 agosto

I dati dell'AUSL Toscana Sud Est hanno hanno evidenziatonuovi casi di Coronavirus in più rispetto a ieri nella provincia di Siena.complessivi i positivi nel territorio dell'Ausl Toscana Sud Est: 2 i nuovi casi in provincia di Grosseto e 7 in provincia di Arezzo. Questi i dati aggiornati alle ore 14 di oggi, domenica 23 agosto, relativi all’andamento dell’epidemia da SARS-CoV-2.un uomo di 51 anni, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di positivo rientrato dalla Bosnia, paucisintomatico;un minore di 12 anni già in isolamento domiciliare, rientrato dalla Basilicata, paucintomatico.Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni ha incrementato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziatocontatti per i casi rilevati in provincia di Siena che sono stati immediatamente posti in isolamento. Tutti i soggetti sono stati sottoposti a tampone di cui l'Ausl è in attesa dei risultati.Attualmente nel territorio nella Asl Toscana Sud Est sono seguitepersone risultate positive al tampone.persone sono attualmente in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I ricoverati sonopresso le Malattie infettive dell’Ospedale Misericordia di Grosseto.I tamponi validati nelle ultime 24 ore nella Ausl Toscana Sud Est sono in totaleRicordiamo che gli aggiornamenti giornalieri relativi alla provincia di Siena saranno pubblicati solo in presenza di nuovi casi.