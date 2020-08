Dipendente Aou Senese positiva a Covid-19, l'Aous rafforza le misure anti contagio

Sorveglianza attiva per tutti i professionisti del Pronto Soccorso, accertamenti volontari per i dipendenti che rientrano dalle ferie

L'Azienda ospedaliero-universitaria Senese ha deciso di estendere le misure di sorveglianza attiva a tutti i professionisti del Pronto Soccorso e non solo a quelli venuti a contatto con la dipendente dell’area dell’emergenza-urgenza risultata positiva al Covid-19. Tali misure consistono nel sottoporre a specifici test diagnostici a cadenza temporale prestabilita i professionisti.Inoltre, l'Azienda promuove una campagna di sensibilizzazione tra i suoi professionisti per effettuare accertamenti al rientro dal periodo di ferie estive: tutti coloro che, rientrando, ritengono di avere avuto un rischio potenziale di esposizione al contagio, possono a rivolgersi alla UOSA Medicina Preventiva e Sorveglianza Sanitaria, che rimane a disposizione per tutti gli accertamenti del caso.Rimane, per tutti i professionisti dell'Aou Senese, l’obbligo dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per tutto l’orario di servizio, anche nelle relazioni interpersonali. Rinnovato anche l’invito a rimanere al proprio domicilio in caso di sintomatologia, anche lieve.