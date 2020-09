Tamponi gratuiti: ecco i casi

La Ausl Toscana Sud Est ricorda in quali casi il cittadino può accedere in totale gratuità al tampone, così come previsto dalle ordinanze della Regione Toscana e del Ministro della Salute.- Può farlo in base alla prescrizione del suo medico di base su ricettario del Servizio Sanitario, sia che abbia o meno i sintomi Covid.- Il tampone è poi gratuito se si è un contatto di un positivo; per il tampone di controllo in caso di positività ad un tampone o anche ad un test sierologico.- C'è poi la casistica dei rientri dall'estero: da aree extra Schengen; da Croazia, Grecia, Malta, Spagna; da un viaggio all’estero, a seguito di un periodo di lavoro o di vacanza, da Paesi in cui la circolazione è libera. In questo caso bisogna fare richiesta attraverso i Dipartimenti della Prevenzione dell'Asl senza necessità di prescrizione medica. Tampone gratuito, come è ormai noto, per chi arriva o parte da porti e stazioni.- Infine gratuità anche per il tampone in caso di preospedalizzazione.