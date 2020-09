Regionali 2020 - Sisi (Toscana Civica): ''Scandalo ticket: tutti pagheranno uguale''

"Indipendentemente dalla fascia di reddito in Toscana tutti i cittadini pagheranno uguale. Trovo questa riforma estremamente sbagliata e a danno delle fasce più deboli e soprattutto quelle martoriate dal Covid-19. Proporrò l'esenzione estesa a tutti coloro che hanno redditi molto bassi e a tutti quelli che non hanno potuto lavorare durante questa difficilissima situazione e ripristinerò le fasce di reddito". Così interviene il candidato dl Consiglio regionale di Toscana Civica, Nicola Sisi.



"In Toscana dal 1° settembre è entrata in vigore l'abolizione del ticket aggiuntivo per fasce economiche per i farmaci e le prestazioni ambulatoriali, in linea con quanto previsto dalla legge di bilancio 2020. Nello specifico, è abolito il ticket sui farmaci, articolato per fasce economiche (reddito fiscale o Isee). Lo riporta una nota della Regione Toscana.



Per quanto riguarda le prestazioni specialistiche ambulatoriali, si legge nello stesso testo, "è abolito il ticket aggiuntivo articolato per fasce economiche su tutte le prestazioni garantite dal servizio sanitario regionale: visite, prestazioni di diagnostica per immagini (radiografie, ecografie, Tac e risonanza magnetica), chirurgia ambulatoriale, prestazioni di riabilitazione. La sanità deve in primis essere dalla parte del cittadino, soprattutto quello più debole e fragile."