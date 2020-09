Alle Terme AQ tornano le serate con il jazz e l’arte di Simone Parri

Sabato 5 e sabato 12 settembre suoneranno dal vivo gli allievi dell’Accademia Siena Jazz. Sabato 5 settembre si apre l’esposizione dell’artista fiorentino

Alle Terme Antica Querciolaia tornano gli appuntamenti con la musica dal vivo. Sabato 5 e sabato 12 settembre, dalle ore 21.30, grazie alla collaborazione con Siena Jazz, si esibiranno dal vivo a bordo delle piscine termali, per allietare gli ospiti, formazioni musicali composte da giovani musicisti dei corsi universitari dell’Accademia Siena Jazz. I protagonisti del primo appuntamento in programma sabato 5 settembre saranno Lorenzo Pallai alla chitarra; Eros Terzuoli al sax alto; Nicola Pecorari al basso elettrico e Andrea Sciusco alla batteria. I concerti sono organizzati nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19.“Dopo un’estate ‘anomala’, purtroppo senza eventi - spiegano Ivo Coppola e Alessandro Fabbrini, presidente e direttore delle Terme Aq - abbiamo scelto di far ripartire le serate con la musica dal vivo da una collaborazione ormai consolidata con l’Accademia Nazionale del Jazz. Ripartiamo dalla musica e dalla valorizzazione dei giovani talenti del jazz perché vogliamo continuare a investire, come abbiamo sempre fatto, nella cultura e nella promozione di eventi di qualità. Dopo un periodo di limitazioni dovute all’emergenza sanitaria, abbiamo scelto di organizzare queste prime due serate con la speranza che siano solo il preludio per tornare a proporre un calendario di eventi per tutte le età e per tutti i gusti”.“Con le Terme Antica Querciolaia - afferma Franco Caroni, direttore artistico e fondatore di Siena Jazz - ci lega un rapporto di stima e di collaborazione che abbiamo voluto riprendere per contrastare i timori e le reticenze che in questi mesi hanno trovato spazio a causa del Covid-19. Non c’è niente di più stimolante, per dare un segnale di ripresa, che partire con la musica. Serve quella spinta che la speranza di un futuro migliore fa emergere dentro di noi, per guardare con fiducia a un sereno ritorno alla normalità. Magari una nuova normalità, che tragga esperienza dalle tragedie passate per spazzare con le note i problemi del presente. La musica, come tutte le forme d’arte, è potente in questi frangenti”.L’arte alle Terme Antica Querciolaia. Insieme alla musica, alle Terme Antica Querciolaia proseguono le iniziative artistiche di ARTTERME2020, curata da Paolo Fiorenzani. Da sabato 5 settembre, negli spazi della struttura termale sarà allestita la mostra del fiorentino Simone Parri, interprete del New Pop Art, in programma fino a domenica 4 ottobre. Simone Parri, pittore e scultore italiano, ha esposto in tutta Italia. Le sue opere si trovano anche in diverse collezioni private negli Stati Uniti. Parri affronta l'arte con la filosofia secondo cui non si tratta di riempire uno spazio vuoto con un modulo, ma di aggiungere spazio vuoto a un modulo già esistente. Smonta ogni forma o forma, quindi la riassembla, aggiungendo "il vuoto". Le sculture sono realizzate con polimeri plastici montati / sospesi su plexiglass.Informazioni. Le Terme Antica Querciolaia sono aperte tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con orario continuato, dalle ore 8.30 alle ore 20; il sabato fino all’una di notte e la domenica, dalle ore 8.30 alle ore 20. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0577-724091, visitare il sito www.termeaq.it e i profili social delle Terme Aq.