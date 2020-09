Decesso di una 59enne alle Scotte dopo operazione:Â dichiarazione del direttore generale Giovannini

Decesso di una 59enne alle Scotte dopo operazione: dichiarazione del direttore generale Giovannini

«Comprendiamo il dolore del marito e della famiglia, esprimiamo la massima vicinanza in attesa di tutti i riscontri del caso». Così Valtere Giovannini, direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, in merito al decesso di una donna di 59 anni di Lecce avvenuto al policlinico Santa Maria alle Scotte il 29 agosto scorso, tre giorni dopo un intervento chirurgico alle corde vocali.



Su istanza della famiglia della vittima, seguita dallo studio legale Studio3A, il sostituto procuratore De Flammineis ha aperto un procedimento penale a carico di ignoti, e venerdì 4 settembre affiderà l’incarico di effettuare la perizia autoptica sulla salma della vittima, che sarà compiuta nello stesso pomeriggio.



«Siamo fiduciosi nell’operato della magistratura – conclude Giovannini - affinché possano essere definite le cause che hanno portato al decesso, per la famiglia e per il nostro ospedale».