Coronavirus: 1.733 nuovi casi, 30.009Â  (+2.184) attualmente positivi, 121 in terapia intensiva (+1), 11 deceduti, 537 guariti

La situazione in Italia di venerdì 4 settembre

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, a oggi, venerdì 4 settembre, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di, con un incremento rispetto a ieri dinuovi casi.Il numero totale di attualmente positivi è dicon un aumento diassistiti rispetto a ieri.sono i pazienti ricoverati in terapia intensiva con un incremento dipersona rispetto a ieri.Rispetto a ieri i deceduti sonoe portano il totale a. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a, con un incremento dipersone rispetto a ieri.Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 7.669 in Lombardia, 3.688 nel Lazio, 3.189 in Emilia-Romagna, 2.780 in Veneto, 2.731 in Campania,, 1.648 in Piemonte, 1.284 in Sicilia, 1.086 in Puglia, 1.010 in Sardegna, 673 in Liguria, 471 in Abruzzo, 412 in Friuli Venezia Giulia, 341 nelle Marche, 327 in Umbria, 313 in Calabria, 230 nella Provincia autonoma di Trento, 209 nella Provincia autonoma di Bolzano, 108 in Basilicata, 78 in Molise e 35 in Valle d’Aosta.La Regione Calabria segnala che di 19 positivi di oggi sei sono migranti;La Regione Emilia Romagna segnala che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati è stato eliminato 1 caso da Bologna in quanto giudicato non casi COVID-19. Si corregge pertanto il numero totale dei casi positivi comunicato ieri: n corretto 32246-1;La Regione Sicilia segnala che dei 78 casi positivi, si rilevano n.6 migranti (n.4 Pozzallo, n.2 Siracusa);La Regione Veneto segnala che 50 casi sono riferiti ad un laboratorio che ha caricato i casi successivamente e che risalgono ai primi 15 gg di agosto.