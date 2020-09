Il ministro della SanitÃ  Speranza e il presidente regionale Rossi a Siena per visitare Toscana Life Sciences

Il ministro della Sanità Speranza e il presidente regionale Rossi a Siena per visitare Toscana Life Sciences

E’ in programma lunedì 7 settembre, a partire dalle 11.00, la visita del ministro della Salute Roberto Speranza e del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi alla sede di TLS, Toscana Life Sciences, presso la sede della strada del Petriccio e Belriguardo 35 a Siena.



Il fitto programma prevede un sopralluogo alla società Pharma Integration e l’incontro con il suo amministratore delegato. A seguire la visita alla società VisMederi e l’incontro con un membro del board of director. Nel corso della mattinata verrà presentata ai due amministratori la Fondazione Toscana Life Sciences.



Sarà anche l’occasione per la presentazione del Progetto MabCo19 (la risposta con anticorpi monoclonali umani all’infezione da SARS-CoV-2) e del Polo Senese della Vaccinologia e del Presidio Nazionale per la Sicurezza Antipandemica.