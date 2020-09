Coronavirus: 1.297Â nuovi casi, 32.078Â (+884) attualmente positivi, 133 in terapia intensiva (+12), 7 deceduti, 405 guariti

La situazione in Italia di domenica 6 settembre

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, a oggi, domenica 6 settembre, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di, con un incremento rispetto a ieri dinuovi casi.Il numero totale di attualmente positivi è dicon un aumento diassistiti rispetto a ieri.sono i pazienti ricoverati in terapia intensiva ;con un incremento dipersone rispetto a ieri.Rispetto a ieri i deceduti sonoe portano il totale a. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a, con un incremento dipersone rispetto a ieri.Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 8.031 in Lombardia, 3.913 nel Lazio, 3.370 in Emilia-Romagna, 2.942 in Campania, 2.939 in Veneto,, 1.727 in Piemonte, 1.334 in Sicilia, 1.167 in Puglia, 1.085 in Sardegna, 768 in Liguria, 509 in Abruzzo, 459 in Friuli Venezia Giulia, 385 nelle Marche, 356 in Umbria, 349 in Calabria, 293 nella Provincia autonoma di Trento, 208 nella Provincia autonoma di Bolzano, 123 in Basilicata, 77 in Molise e 34 in Valle d’Aosta.La Regione Calabria segnala che dei 27 positivi di oggi 8 sono migranti.La Regione Emilia Romagna segnala che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni scorsi è stato eliminato 1 caso da Reggio Emilia in quanto giudicato non caso COVID-19. Si corregge pertanto il numero totale dei casi positivi comunicato ieri: numero corretto 32.504. In seguito a verifica, un decesso precedentemente.comunicato è stato giudicato non attribuibile a COVID-19. Si corregge pertanto il numero totale dei decessi comunicato ieri: n corretto 4.463.La Regione Sicilia segnala che dei nuovi 37 soggetti positivi al tampone, 8 sono immigrati ospiti nei centri di accoglienza.