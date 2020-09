Sanità, Susanna Cenni: ''Siena eccellenza, impegno Governo lo conferma''

“La visita del ministro Speranza assieme al presidente Rossi a TLS, e la conferma della assegnazione di 50 milioni di euro per la ricerca sugli anticorpi monoclonali, importantissima per la cura da Covid, da parte del Governo testimoniano da un lato la validità e la visione delle scelte compiute dalla Regione Toscana sin dal 2005, investendo sulla Fondazione Toscana Scienze della vita, dall'altra l'aspetto strategico delle eccellenze vaccinali, della ricerca, della farmaceutica, che il territorio senese esprime”. Lo dichiara Susanna Cenni, deputata del Partito democratico.



“Competenze e saperi importantissimi, come quelle di Rino Rappuoli e come quelle rappresentate dai tanti ricercatori di GSK e di TLS, così come delle altre imprese collocate nel territorio senese che hanno investito nel biomedicale e che negli anni hanno manifestato risultati significativi, sono oggi fondamentali - prosegue la deputata Pd - in una stagione in cui il governo torna ad investire in modo consistente nella sanità. Rilanciare l’impegno sulla Sanità in modo serio significa assunzioni, ammodernamento e ricerca. Il Governo lo sta facendo, e Siena diviene uno snodo di questa stagione”.