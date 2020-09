''Una sanità più vicina ai cittadini'', a Siena confronto di Fratelli d'Italia aperto alla cittadinanza

Saluti del commissario provinciale FdI Michelotti, interventi di Enrico Tucci, Michele Aurigi, Riccardo Pagni e Barbara Magi



“Una sanità più vicina ai cittadini”. Con questo obiettivo il candidato di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Riccardo Pagni invita tutta la cittadinanza ad un confronto aperto e costruttivo in programma mercoledì 9 settembre a Siena (ore 18 – Hotel Moderno).



All’incontro, oltre a Pagni, interverranno Enrico Tucci, direttore del Dipartimento oncologico Ausl Toscana Sud Est; Michele Aurigi, presidente dell’Ordine degli Infermieri di Siena; Barbara Magi, biologa, presidente della Commissione Servizi Sanitari e Sociali e candidata di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale. Nel corso dell’incontro sono previsti i saluti di Michele Michelotti, commissario provinciale FdI Siena.