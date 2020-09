Il Colonnello Stefano Di Pace porta i suoi saluti alla direzione aziendale e ai professionisti del policlinico di Siena - VIDEO

Saluti istituzionali all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese per il Colonnello Stefano Di Pace, comandante provinciale dei Carabinieri di Siena, in procinto di trasferirsi a Roma per un nuovo prestigioso incarico.



«Vorrei esternare la mia riconoscenza e la mia gratitudine – afferma il colonnello Di Pace – a tutto il personale sanitario del policlinico Santa Maria alle Scotte, un’eccellenza per la professionalità e per l’umana vicinanza ai pazienti, con un senso di accoglienza elevato. Il coronavirus ha ridotto la nostra socialità, sopprimendo alcuni nostri modi di essere e del nostro comportamento, facendoci capire l’importanza dei valori, quei valori che la città di Siena e i senesi conoscevano già bene essendo custodi di un patrimonio fatto di tradizioni antiche, solidarietà e cooperazione sociale, caratteristiche emerse anche in questo delicato periodo».



Ad accogliere il Colonnello Di Pace sono stati il direttore generale dell’Aou Senese Valtere Giovannini, il direttore sanitario Roberto Gusinu e il direttore amministrativo Maria Silvia Mancini: «Un saluto accompagnato da un sentimento di gratitudine – dichiara il dottor Giovannini – per ciò che ha rappresentato l’Arma dei Carabinieri e quindi il suo comandante per il nostro ospedale in questi anni. Abbiamo sentito la sua presenza vicina, ci siamo sentiti protetti ogni giorno nella nostra attività, c’è stata in questi anni una grande unità di intenti con il Prefetto, il Questore, il Sindaco, l’Arcivescovo, e tutti gli altri rappresentanti delle istituzioni. Facciamo un grande augurio al Colonnello Di Pace per il suo futuro, insieme ad un sentimento di rammarico per la fine di questo percorso che abbiamo fatto raggiungendo uno straordinario equilibrio. Ci mancherà questo legame costruito giorno per giorno».



IL VIDEO