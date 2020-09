Ausl Toscana Sud Est: Salvatore Lenti nuovo direttore UOC Medicina Interna Amiata Senese

Prosegue il rafforzamento dei servizi dell'Ausl Toscana Sud Est per rispondere al fabbisogno dei territori. La Medicina Interna dell'Amiata senese avrà un professionista affermato e di comprovata esperienza, nella persona del dottor Salvatore Lenti - come da recente delibera a firma del direttore generale della Sud Est Antonio D’Urso - che entra in servizio il 16 settembre.



“Prosegue l'attività intrapresa con l'obiettivo di rafforzare - dice il direttore generale Antonio D’Urso - l’organizzazione aziendale per essere più incisivi in un ambito territoriale complesso e variamente articolato. Prosegue quindi la serie di assunzioni e avanzamenti professionali per ridare slancio alla produttività della nostra Azienda ponendo la massima attenzione al fabbisogno delle nostre realtà territoriali”.



Dirigente medico in medicina interna su Arezzo e responsabile UOSD ipertensione e rischio cardiovascolare, con oltre 200 pubblicazioni scientifiche, per Salvatore Lenti è "una nomina che mi onora molto ma sono consapevole di trovarmi anche di fronte ad un’importante sfida che però mi permetterà di metter in campo la mia passione per la medicina, i preziosi insegnamenti che ho colto negli anni dei miei studi e della mia carriera ma soprattutto confido dei miei colleghi che mi aspettano nel reparto di medicina interna del presidio dell’Amiata nella collaborazione e nella condivisione di processi di gestione e di cura. Spero di essere degno erede del dottor Corradini che mi ha preceduto e di rispondere alle aspettative della comunità locale con la quale intendo rafforzare - conclude Lenti - il progetto della rete integrata ospedale-territorio che sarà un caposaldo della mia mission. Ringrazio il direttore generale e il direttore sanitario per la fiducia che hanno riposto nella mia persona".