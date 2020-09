Regionali 2020 - Nicola Sisi: ''SanitÃ  in Toscana, molto dovrÃ  cambiare''

Regionali 2020 - Nicola Sisi: ''Sanità in Toscana, molto dovrà cambiare''

"Se eletto mi occuperò di far luce su una situazione che ha dei risvolti agghiaccianti - Così interviene il candidato al Consiglio regionale per la lista Toscana Civica, Nicola Sisi. - Riporto la dichiarazione del professor Pierfrancesco Belli che ne esamina in modo ineccepibile gli aspetti essenziali.



"La Regione Toscana ha con il suo presidente Enrico Rossi uno stretto legame con il ministro Roberto Speranza con cui aveva costituito il partitello Articolo 1, zero utile, anzi dannoso per la società, molto utile per disegnare strategie di interessi e di falsi diritti contro la famiglia tradizionale.



Sempre toscano e precisamente da Rignano in provincia di Firenze è Matteo Renzi che quando era Presidente del Consiglio ha inserito il suo gran amico il lucchese Andrea Marcucci come presidente dei senatori PD la cui famiglia (Marcucci) è titolare di un gruppo farmaceutico che con la azienda senese di diagnostica Kedrion che è all'interno del polo farmaceutico/vaccinale /diagnostico toscano e che sarà anch'essa beneficiata da accordi con la Regione Toscana per ottenimento di finanziamenti regionali della Fondazione regionale Life Sciences che stringerà un accordo con la stessa azienda Kedrion della famiglia Marcucci beneficiando così del mercato delle malattie rare con lo sviluppo di farmaci innovativi di origine plasmatica: in sintesi - afferma il professor Pierfrancesco Belli nella dichiarazione riportata da Sisi - chi fa parte di questa lobby ha un futuro finanziario di successo garantito.



La Toscana è quindi un centro di potere decisionale in grado di spostare gli equilibri e le decisioni - prosegue Belli -. Infatti la Toscana è garanzia politica per le aziende farmaceutiche, di produzione di test diagnostici come la senese Diesse Diagnostics che producendo sul territorio toscano che possono godere anche di rapporti privilegiati ed esclusivi che fanno della toscana una vera dittatura sanitaria che decide quali aziende possono beneficiare di accordi con il Ministero della Salute: infatti tali irraggiungibili vantaggi per le normali aziende di diagnostica la Toscana li canalizza alla senese Diesse Diagnostics perché la fa entrare nel programma di finanziamenti pubblici regionali di ricerca Life Sciences per cui poi l'azienda Diesse Diagnostics ha potuto avvantaggiarsi degli accordi tecnici con il Ministero della salute che attraverso il suo centro di riferimento per le malattie infettive e per il Covid 19 Istituto INMI Spallanzani di Roma.



La ricaduta pratica di questi accordi, interessi e relazioni politiche per la Diesse Diagnostics di Siena sono stati l'ottenimento di finanziamenti pubblici per la ricerca dellʼantigene SARS-CoV-2, la produzione di kit diagnostici e la ovvia vittoria di Diesse diagnostics di Siena in appalti pubblici su kit diagnostici ricordo che la Toscana è sempre stata la regione di diffusione delle politiche di ingegnerizzazione sociale del nuovo ordine mondiale.



La "benedizione" di Regione Toscana al finanziamento e diffusione di farmaci e vaccini nasce anche dal fatto che da molti anni l'ente regionale "Centro di Gestione del Rischio Clinico" è un centro di collaborazione dell'OMS di cui Gates è il primo finanziatore earnmarked, cioè elargitore di finanziamenti mirati all'esecuzione di specifici progetti determinati da lui stesso (Gates) e non usufruibili a libera scelta dall'ente ricevente (cioè OMS) che ovviamente poi è costretto a dover attuare politiche di convincimento lobbistico (moral suasion) nei paesi membri per creare la domanda di consumo vaccinale e farmacologico.



Ecco la spiegazioni delle pressanti campagne vaccinali del Ministero Salute e di ISS negli ultimi anni e le forzature alla Costituzione per i cittadini che si vedono negato il diritto alla libera scelta fino alla implosione di qualsiasi principio democratico rappresentato da chi ventila il ricorso al TSO. Ciò a dimostrazione di come i finanziamenti di interessati donanti , delle istituzioni e scelte politiche siano un affare privato intriso di conflitti di interessi manovrato dalle lobby finanziarie e politiche oramai sprezzanti dei nostri diritti e oramai libere di ammalarci e di speculare sulle cure da loro imposte con l' appoggio di poltronari di governi e di opposizioni inesistenti".



"La suddetta dichiarazione - conclude la nota di Sisi - è del professor Belli".