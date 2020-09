Coronavirus: Nessun nuovo caso in provincia di Siena, 26 in totale nell'Ausl Sud Est

Aggiornamento alle ore 14 di lunedì 14 settembre

I dati dell'AUSL Toscana Sud Est non hanno evidenziatonuovo caso di Coronavirus in più rispetto a ieri nella provincia di Siena. Sono complessivamentei positivi nel territorio dell'Ausl Toscana Sud Est: 23 i nuovi casi rilevati in provincia di Arezzo e 3 quelli in provincia di Grosseto.Questi i dati aggiornati alle ore 14 di oggi, lunedì 14 settembre, relativi all’andamento dell’epidemia da SARS-CoV-2.Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni ha incrementato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato 79 contatti per i casi di Arezzo e 0 contatti per i casi di di Grosseto che sono stati immediatamente posti in isolamento. Tutti i soggetti sono stati sottoposti a tampone di cui l'Ausl è in attesa dei risultati.persone sono in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi.I ricoverati sonopresso il reparto di Malattie infettive dell’ospedale Misericordia di Grosseto epresso l’Ospedale San Donato di Arezzo: 7 nel reparto di Malattie Infettive e 3 presso la Terapia Intensiva.I tamponi validati nelle ultime 24 ore nella Ausl Toscana Sud Est sono in totaleRelativamente ai dati della(e delle province di Arezzo e Grosseto) rilevati dal report dell'Ausl Toscana Sud Est e riportati nel presente articolo, ricordiamo che possono esserci delle differenze rispetto ai dati del report dell'ARS diffuso dalla Regione Toscana riportati poco fa nell'articolo al link http://www.sienafree.it/salute-e-benessere/257-salute-e-benessere/119631-coronavirus-59-nuovi-casi-positivi-in-toscana-2500-i-positivi-41-18-in-terapia-intensiva-1-1-deceduto . Le eventuali discrepanze tra i due rilevamenti sono dovute alla differenza degli orari presi in considerazione (12/12 per il report della Regione Toscana, 14/14 per quello dell'Ausl Toscana Sud Est).