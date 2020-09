Siena, nasce il SEUS servizio di emergenza urgenza sociale

Si chiama Seus, servizio emergenza urgenza sociale. È il servizio che può essere considerato il “pronto soccorso” del servizio sociale, che nell'Azienda USL Toscana sud est verrà attivato in via sperimentale a Siena nella Società della Salute Senese.Il SEUS è un progetto regionale che verrà presentato nel corso della conferenza stampa che si terrà lunedì 28 settembre 2020, ore 10.30, nella sede Asl di Siena in piazzale Rosselli.Interverranno il direttore generale della Asl Tse, Antonio D'Urso; il direttore dei Servizi Sociali Lia Simonetti; il presidente della Società della Salute Senese, Giuseppe Gugliotti, il direttore della Società della Salute/Zona Senese, Marco Picciolini, il dirigente regionale Alessandro Salvi.