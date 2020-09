Siena, salgono a 5 i ricoveri in Area Covid alle Scotte - VIDEO

Il direttore sanitario Gusinu: "Necessaria in questa fase la massima attenzione da parte di tutta la popolazione"



Dopo il primo nuovo ricovero del 19 settembre, nello scorso fine settimana sono saliti a 5 i pazienti ricoverati nell’Area Covid dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Tutti i pazienti sono assistiti con ossigeno-terapia.



"Nel week-end c’è stato un significativo aumento di ricoveri e questo fatto deve alzare ancora di più l’attenzione di tutta la popolazione – afferma il direttore sanitario Roberto Gusinu –: dobbiamo necessariamente convivere con il virus ma dobbiamo porre sempre maggiore attenzione nei confronti delle misure di sicurezza quali uso della mascherina, igiene delle mani e distanziamento, a partire dagli ambienti degli ospedali e naturalmente anche fuori dalla nostra struttura. Potenzieremo – aggiunge Gusinu – il nostro filtro dei “check-point” agli ingressi dell’ospedale, essendo ancora più scrupolosi nelle modalità di accesso dei pazienti e degli accompagnatori. Con il nuovo aumento dei contagi delle ultime settimane – conclude il direttore sanitario dell’Aou Senese - ci aspettavamo che si presentasse la necessità di ricovero per alcune di queste persone, per cui la nostra Covid Unit è stata sempre operativa".



VIDEO