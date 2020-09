Call center Cup: attivo due ore in piÃ¹, fino alle 18

Da ieri, lunedì 28 settembre, è stato prolungato l'orario di apertura del call center del CUP – Centro Unico di Prenotazione della Asl Toscana sud est, operativo per le province di Grosseto e Siena.Il servizio è infatti disponibile, sempre dal lunedì al sabato, ma dalle 8 alle 18, con due ore in più di attività rispetto all'orario in vigore finora che terminava alle 16.Una decisione questa già in programma che l'Azienda ha deciso di attuare in linea con le altre azioni di ottimizzazione del servizio prenotazione, che sulla base delle richieste arrivate al ripartire delle prestazioni dopo il lockdown, ha previsto durante l'estate l'apertura degli sportelli Cup anche la domenica.Con l'ampliamento dell'orario, le telefonate degli utenti per prenotare o disdire visite/esami saranno gestite in maniera più fluida, permettendo una presa in carico più veloce e il governo di un numero maggiore di chiamate al giorno.Si ricorda che per la provincia di Siena il numero del servizio CUP è: 0577 767676 da telefono cellulare (tariffa in funzione del proprio gestore).Per informazioni sulle altre modalità di prenotazione, consultare il sito della Asl Toscana sud est al seguente link: https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/prenotare-visite-ed-esami/ambito-senese.